Доходы Роналду и Месси обнародовали и сравнили

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2021/2022 по версии Forbes. Сумма была обнародована сайтом издания.

Футболист заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов. Из них 70 миллионов — это зарплата, а 55 — доходы от рекламных контрактов. Его заработок сравнили с доходами форварда ПСЖ Лионеля Месси, которого он опередил. Аргентинец заработает 110 миллионов долларов, из них 75 миллионов — это зарплата, а 35 — рекламные поступления.

Далее в списке расположились форварды ПСЖ Неймар (95 миллионов) и Килиан Мбаппе с 43 миллионами. Пятерку замкнул полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, чьи доходы оцениваются в 41 миллион.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» 31 августа, вернувшись в английский клуб спустя 12 лет. Он забил четыре гола в трех матчах за команду. Месси стал футболистом ПСЖ 10 августа. Он провел три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.