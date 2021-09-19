В ПСЖ отреагировали на информацию о размере зарплаты Месси

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отреагировал на информацию о том, что форвард команды Лионель Месси получает 30 миллионов евро в год. Об этом сообщает L'Equipe.

Функционер заявил, что эти цифры далеки от реальности. При этом он отметил, что не может раскрыть настоящий размер зарплаты аргентинца из-за положения о конфиденциальности в контракте.

Информация о зарплате Месси была опубликована L'Equipe в субботу, 18 сентября. Сообщалось, что базовая зарплата 34-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов, при этом в сумму входит один миллион в криптовалюте.

Месси стал футболистом ПСЖ 10 августа. Это произошло после того, как аргентинский форвард не смог договориться о продлении контракта с «Барселоной», за которую выступал всю профессиональную карьеру.