Месси задумался о покупке шикарного замка под Парижем

Форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси после переезда во Францию в августе и продолжительного проживания с семьей в пятизвездочном отеле всерьез задумался о собственной недвижимости в стране. Легендарный футболист вместе с женой рассматривает вариант с покупкой замка Pink Palace за 41 миллион фунтов стерлингов (56,3 миллиона долларов), передает издание The Sun.

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Шикарный замок 1899 года, в котором в бывший президент Франции Шарль де Голль останавливался на несколько дней в 1940 году во время Второй мировой войны, расположен в богатом пригороде Парижа Ле-Везине (Le Vesinet) неподалеку от тренировочной базы ПСЖ. Жена Лионеля Антонелла (Antonella), по данным издания, присматривала идеальный дом, который бы напоминал семье особняк в Барселоне, и остановилась на варианте с Pink Palace.

При покупке замка в распоряжении семьи Месси с тремя детьми окажется площадь в две тысячи квадратных метров с 30 комнатами. В помещениях есть домашний кинотеатр, крытый корт для сквоша, роскошный бассейн и тренажерный зал. Кроме того, на территории предусмотрены помещения для персонала.

Ранее стало известно о продаже в элитном районе Лондона поместья, где Шарль де Голль жил в 1940-х. Супруга французского генерала Ивонна держала на участке кур, чтобы кормить дочь свежими яйцами. Коттедж середины XVIII века оценили в 15 миллионов фунтов (1,5 миллиарда рублей).