Роналду раскрыл роль овец в своем переезде

Пресс-служба Роналду заявила, что футболист переехал из особняка не из-за овец

Пресс-служба нападающего футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опровергала слухи от таблоида The Sun о том, что футболист переехал из роскошного особняка в Чешире из-за находящегося поблизости стада овец. Представители спортсмена раскрыли роль животных изданию Mail Plus.

По данным пресс-службы, рассказанная таблоидом история является «полностью сфабрикованной». Представители спортсмена заявили, что переезд Роналду и его семьи не связан с овцами, которые якобы мешали им спать.

Однако точная причина смены местожительства спортсмена не сообщается. «Мы не комментируем какие-либо личные вопросы», — заявили в пресс-службе.

Слухи о причине переезда Роналду появились ранее. Вместе с семьей он проживал в усадьбе за шесть миллионов фунтов (на тот момент более 600 миллионов рублей). Через неделю футболист якобы пожаловался на блеяние овец, которые мешали спать. В итоге спортсмен переместился в дом, который когда-то принадлежал звезде «МЮ» Эндрю Коулу.