Роналду неделю прожил в роскошном особняке и переехал из-за мешающих спать овец

Криштиану Роналду переехал из дома за 6 млн фунтов, потому что овцы мешали ему спать

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду через неделю проживания в роскошном особняке в Чешире решил переехать. Спортсмен пожаловался, что ему мешает спать стадо овец, которое громко блеет по утрам. Об этом пишет The Sun.

Из усадьбы за шесть миллионов фунтов (более 600 миллионов рублей) Роналду переместился в дом за три миллиона фунтов (более 300 миллионов рублей), который когда-то принадлежал звезде «МЮ» Эндрю Коулу. По словам источника таблоида, футболист уделяет много внимания отдыху между играми, именно поэтому решил сменить дом.

После возвращения в «Манчестер Юнайтед» спортсмен поселился в особняке на участке площадью 23 акра (9,3 гектара) среди животных полей, лесов и холмов. В новом же доме, где поселился Роналду, есть кинотеатр, бассейн и гараж на четыре машины. Кроме того, участок, оснащенный системой видеонаблюдения, ежедневно патрулируют охранники.

Ранее футболист назвал причину своего возвращения в английский клуб. Спортсмен заявил, что очень любит «Манчестер Юнайтед», а также менталитет победителя, который присущ клубу. Он добавил, что пришел в «МЮ» за победами.

О возвращении Роналду в «Юнайтед» стало известно 27 августа. В двух матчах после возвращения нападающий забил три мяча.