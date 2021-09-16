Роналду назвал причину возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Роналду заявил, что очень любит «Манчестер Юнайтед», а также «менталитет победителя» клуба

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в разговоре с одноклубниками порассуждал о причинах возвращения в команду. Его слова приводит Marca.

Футболист заявил, что очень любит «Манчестер Юнайтед», а также менталитет победителя, который присущ клубу. «Если вы хотите добиться здесь успеха, то обязаны полюбить эту эмблему. Вы должны отдаваться на сто процентов ради команды. Я пришел сюда за победами. Это приносит мне счастье», — назвал он повод к подписанию контракта с манкунианцами. После этого игроки аплодировали ему.

О возвращении Роналду в «Юнайтед» стало известно 27 августа. В двух матчах после возвращения нападающий забил три мяча.

В составе манкунианцев португалец выиграл Лигу чемпионов и трижды становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). Кроме английского клуба нападающий выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».