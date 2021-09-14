Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Роналду забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и повторил рекорд Месси

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил рекорд форварда французского ПСЖ Лионеля Месси по количеству команд, которым он забил в Лиге чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист открыл счет на 13-й минуте матча первого тура группового этапа турнира против швейцарского клуба «Янг Бойз». Это 36-й клуб, в ворота которого Роналду забивал в матчах Лиги чемпионов. Такому же количеству команд забивал Месси.

На момент публикации заметки счет во встрече между МЮ и «Янг Бойз» — 1:0. Гол Роналду стал первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Нападающий выступал за «Ювентус» с 2018 года, туда он перешел из мадридского «Реала». До начала карьеры в испанском клубе Роналду с 2003 по 2009 год играл за «Манчестер Юнайтед». В английской команде португалец завоевал три чемпионских титула в Англии и выиграл Лигу чемпионов.