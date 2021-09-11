Роналду забил за «Манчестер Юнайтед» в первом матче после возвращения

Роналду в игре с «Ньюкаслом» забил первый мяч после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил первый мяч за «Манчестер Юнайтед» после возвращения в английскую команду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Португалец отличился в добавленное к первому тайму домашней встречи с «Ньюкаслом» время. Он удачно сыграл на добивании после удара Мэйсона Гринвуда.

На момент публикации новости в матче, который проходит в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), идет перерыв. Гол Роналду остается единственным во встрече.

О возвращении португальца в «Манчестер Юнайтед» стало известно 27 августа. Предыдущей командой форварда был туринский «Ювентус». В составе МЮ 36-летний нападающий выступал с 2003 по 2009 год.