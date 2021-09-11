Дубль Роналду в первой игре после возвращения принес МЮ победу и лидерство в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» и стал лидером АПЛ, дубль оформил Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Ньюкасл» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 сентября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Победу «красным дьяволам» принес Кришитиану Роналду, который сделал дубль, еще по мячу забили Бруну Фернандеш И Джесси Лингард. В составе гостей голом отметился Хавьер Манкильо.

Для Роналду матч стал первым после возвращения в МЮ. Он помог своей команде набрать десять очков и стать лидером АПЛ. В активе «Ньюкасла» одно очко, команда находится на 19-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 19 сентября на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Ньюкасл» двумя днями раньше дома примет «Лидс».