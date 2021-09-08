Безупречность Роналду доказали математически

Математик из Оксфорда Кроуфорд доказал, что Криштиану Роналду — лучший футболист в истории

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления самого безупречного футболиста в истории. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый рассмотрел игроков, выигрывавших как минимум дважды приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч», по нескольким признакам: национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на «Золотой мяч», а также личные рекорды. Согласно его математическому доказательству больше всего очков — 537 — набрал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, став лучшим футболистом в истории.

Далее в списке располагается форвард ПСЖ Лионель Месси, набравший 503 очка. Третье место занял бразилец Пеле с 459 очками.

В минувшее трансферное окно Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.