Португальский нападающий Криштиану Роналду назвал величайшего из своих соперников. Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился воспоминаниями о соответствующем разговоре с Daily Mail.

Роналду заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси — лучший, против кого ему приходилось играть. При этом величайшим игроком в мире португалец посчитал себя.

5 сентября стало известно, что Роналду и Месси сравнил российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов. Он отметил, что футболисты примерно равны по игровым характеристикам, но португалец мощнее по харизме.

В минувшее трансферное окно оба футболиста сменили клубы. Месси перешел из «Барселоны» в ПСЖ, Роналду — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В активе аргентинца шесть «Золотых мячей», у португальца — пять.