Нурмагомедов забил гол и восхитил Роналду

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов забил гол на тренировке. Видео эпизода спортсмен опубликовал в Instagram.

Россиянин на фланге обыграл соперника, а затем отправил мяч в сетку. Взятием ворот восхитился форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец оставил комментарий с несколькими смайлами, обозначающими аплодисменты.

Нурмагомедов не раз признавался в любви к футболу. Боец — болельщик мадридского «Реала» и неоднократно бывал на матчах клуба. Он также рассказывал, что общается с Роналду. Кроме того, россиянин допускал начало футбольной карьеры.