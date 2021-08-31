«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте манкунианцев.

Английский клуб сообщил, что Роналду подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. Комментируя переход, футболист заявил, что «Манчестер Юнайтед» занимает особое место в его карьере. Форвард отметил, что с нетерпением ждет, когда сможет присоединиться к команде после матчей за сборную Португалии, чтобы провести первую игру на «Олд Траффорд».

О переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» стало известно 27 августа. По информации СМИ, 36-летний нападающий заработает 59 миллионов евро. «Ювентус» сообщил, что сумма трансфера составила 15 миллионов евро, которые итальянский клуб получит в течение пяти лет.

Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду стал чемпионом Англии, обладателем Кубка футбольной лиги, Кубка и Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов. Португальский футболист также пять раз становился обладателем «Золотого мяча».