Тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил покупку Роналду

Тренер МЮ Сульшер о покупке Роналду: хочу, чтобы он был в штрафной и забивал голы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как планирует использовать новичка команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sky Sports.

Из объяснений специалиста следует, что португалец не покупался в качестве запасного футболиста. Он также отметил, что считает игрока центрфорвардом, который должен быть в чужой штрафной и забивать голы. Сульшер также выразил уверенность, что 36-летнему Роналду нравятся разговоры о его старости. «Говорите о нем, и он покажет, на что способен», — добавил тренер.

О переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» сообщалось 27 августа. До этого СМИ писали о возможном трансфере нападающего в «Сити».

За «Манчестер Юнайтед» Роналду уже играл — с 2003-го по 2009 год. В составе манкунианцев португалец выиграл Лигу чемпионов и трижды становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). Кроме английского клуба, нападающий выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».