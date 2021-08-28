Стала известна зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»

После возвращения в АПЛ Криштиану Роналду заработает почти 59 миллионов евро

The Sun стало известно о деталях контракта португальского нападающего Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед». Материал доступен на сайте издания.

36-летний форвард, как утверждает The Sun, несколько месяцев вел переговоры с «красными дьяволами», несмотря на контакт с представителями «Манчестер Сити». Источник издания отмечает, что португалец настраивался на возвращение в стан «Юнайтед», где выступал с 2003 по 2009 год.

По информации таблоида, Роналду подписал двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед». За это время португальский форвард заработает около 59 миллионов евро.

О переходе Роналду в «Юнайтед» стало известно 27 августа. До этого в СМИ сообщали о возможном трансфере нападающего в «Манчестер Сити».

До перехода в «Юнайтед» Роналду выступал за «Ювентус» и мадридский «Реал». В бытность игроком «красных дьяволов» трижды выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов.