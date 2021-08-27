Роналду высказался об уходе из «Ювентуса»

Роналду об уходе из «Ювентуса»: буду любить Турин до конца дней

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал уход из «Ювентуса». Форвард высказался в своем Instagram.

Игрок попрощался с туринской командой, отметив, что отдал сердце и душу, играя за команду. «Болельщики всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их, сражаясь в каждой игре», — написал Роналду.

36-летний португалец также отметил, что будет любить Турин до конца своих дней. Он также выразил уверенность, что вместе с «Ювентусом» написал красивую историю.

Об уходе Роналду из «Ювентуса» стало известно ранее в пятницу, 27 августа. Подписание контракта игроком анонсировал «Манчестер Юнайтед», это должно произойти после согласования с португальцем условий личного контракта и прохождения им медосмотра.

О сумме компенсации, выплаченной МЮ «Ювентусу», не сообщается. Контракт туринцев с португальцем был рассчитан до лета следующего года.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Италии. За Манчестер Юнайтед Роналду играл с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев португалец выиграл Лигу чемпионов и трижды становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ).