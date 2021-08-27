Появились подробности возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» подпишет контракт с Роналду после согласования зарплаты и медосмотра

«Манчестер Юнайтед» раскрыл подробности возвращения Криштиану Роналду в клуб. Соответствующее сообщение появилось на сайте манкунианцев.

В команде уточнили, что согласовали переход с «Ювентусом», за который выступал португалец. О подписании контракта с Роналду будет объявлено после согласования с игроком зарплаты, получения визы и успешного прохождения медосмотра.

О возвращении Роналду «Манчестер Юнайтед» объявил ранее в пятницу, 27 августа. «Добро пожаловать домой», — написал клуб в соцсетях.

За «Ювентус» Роналду выступал с 2018 года. 27 августа главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри заявил об отказе португальца играть за итальянский клуб.

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов и стал трехкратным чемпионом Англии. В активе форварда 118 мячей в 292 матчах в составе манкунианцев.