Главный тренер «Ювентуса» рассказал об отказе Роналду играть за клуб

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что Роналду не хочет играть за клуб

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о будущем форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Как рассказал специалист, между ним и футболистом состоялся разговор, в ходе которого Роналду заявил, что отказывается играть за «Ювентус», По этой причине Аллегри решил не включать португальца в состав на матч чемпионата Италии против «Эмполи», который состоится 28 августа.

Роналду намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити». 26 августа агент игрока Жорже Мендеш прилетел в Турин на переговоры с руководством «Ювентуса» о переходе футболиста. По сообщениям СМИ, английский клуб готов заплатить за Роналду 30 миллионов евро.

36-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2018 года, перейдя из мадридского «Реала». В составе туринцев он стал чемпионом Италии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего Роналду провел за «Ювентус» 134 матча, в которых забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

