«Манчестер Сити» согласился заплатить за Роналду 30 миллионов евро

Английский «Манчестер Сити» согласился на требования итальянского «Ювентуса», клуб готов предложить 30 миллионов евро за нападающего Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky Sport Italia Паоло Агемо.

По информации репортера, решение об уходе португальца — окончательное. В ближайшее время агент Роналду Жорже Мендеш передаст туринцам предложение «Сити».

Ранее 27 августа сообщалось, что 36-летний Роналду попросил руководство «Ювентуса» отпустить его в «Манчестер Сити». С чем связано желание португальца покинуть Италию, не уточняется. Туринцы хотели получить за него 30 миллионов евро.

Ожидается, что Роналду подпишет с «Манчестер Сити» двухлетний контракт. Его предполагаемая годовая зарплата составит 15 миллионов евро. В «Ювентусе» форвард получает 31 миллион евро в год.

Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год португалец защищал цвета «Манчестер Юнайтед» — принципиального соперника «Сити». Болельщики «красных дьяволов» раскритиковали форварда за желание играть за «горожан».

Помимо «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», Роналду выступал за мадридский «Реал» и лиссабонский «Спортинг». Нападающий пять раз получал «Золотой мяч». Вместе со сборной Португалии в 2016 году он стал чемпионом Европы.