«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал футболистом «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в Instagram «красных дьяволов».

«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении манкунианцев. Длительность контракта и финансовые условия не уточняются. Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года.

Ранее в пятницу, 27 августа, главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри заявил, что 36-летний португалец покинет Ювентус. Во время личного разговора форвард дал специалисту понять, что не собирается продолжать выступления за туринцев. Тогда же стало известно, что на португальца не претендует «Манчестер Сити».

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Вместе с манкунианцами он стал трехкратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.