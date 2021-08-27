«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Роналду

Туринский «Ювентус» не получил официального предложения от «Манчестер Сити», в борьбу за форварда Криштиану Роналду включился «Манчестер Юнайтед». Об этом в пятницу, 27 августа, в Twitter написал журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает журналист, представители манкунианцев контактируют с агентом Роналду Жорже Мендешем. Руководство клуба обсуждает финансовые детали возможного трансфера: сумму компенсации «Ювентусу» и зарплату португальского нападающего. Романо пишет, что «Манчестер Юнайтед» серьезно заинтересован в подписании Роналду.

Ранее 27 августа главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил намерение Роналду покинуть туринский клуб. Между Аллегри и футболистом состоялся разговор, в ходе которого последний дал понять, что не хочет играть за «Ювентус». По этой причине специалист не включил португальца в состав команды на ближайший матч чемпионата Италии против «Эмполи».

До этого момента главным претендентом на Роналду считался «Манчестер Сити». Сообщалось, что «горожане» готовы заплатить за 36-летнего нападающего 30 миллионов евро и предлагают ему зарплату в размере 15 миллионов евро в год. При этом Роналду сомневался в целесообразности перехода из-за возможной негативной реакции фанатов «Манчестер Юнайтед», однако Мендеш переубедил клиента.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Вместе с манкунианцами он стал трехкратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.