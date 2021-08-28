Гвардиола отказался расстраиваться из-за перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в команде и так исключительный состав

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит Daily Mail.

Специалист отказался расстраиваться из-за того, что «горожане» не смогли договориться с португальцем или другим нападающим Харри Кейном, выступающим за лондонский «Тоттенхэм». «У нас исключительный состав. С тех пор как я пришел в клуб, я постоянно благодарю его за то, что у нас лучшие футболисты», — пояснил Гвардиола. Он добавил, что рад возвращению Роналду в Английскую премьер-лигу.

Ранее 28 августа изданию The Sun стало известно о деталях контракта Роналду и «Юнайтед». По информации таблоида, за два года португальский форвард заработает около 59 миллионов евро.

О переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» сообщалось 27 августа. До этого СМИ сообщали о возможном трансфере нападающего в «Сити».

За «Манчестер Юнайтед» Роналду уже играл — с 2003-го по 2009 год. В составе манкунианцев португалец выиграл Лигу чемпионов и трижды становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). Кроме английского клуба, нападающий выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».