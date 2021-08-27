Описана роль Фергюсона в возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поучаствовал в возвращении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в английский клуб. Роль специалиста в осуществлении трансфера описал журналист Самуэль Лакхорст в Twitter.

По информации источника, руководство красных дьяволов советовалось с экс-наставником по поводу целесообразности приглашения португальца. Кроме того, Фергюсон пообщался с самим футболистом. Только после этого МЮ направил «Ювентусу» официальное предложение.

О возвращении португальца в английский клуб стало известно ранее в пятницу, 27 августа. Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» должен быть подписан после согласования с игроком зарплаты, получения им визы и успешного прохождения медосмотра. Сколько МЮ заплатил «Ювентусу» за переход форварда — не уточняется.

Нападающий выступал за «Ювентус» с 2018 года, туда он перешел из мадридского «Реала». До начала карьеры в испанском клубе Роналду с 2003 по 2009 год играл за «Манчестер Юнайтед». В английской команде португалец выступал под руководством Фергюсона. Вместе они завоевали три чемпионских титула в Англии и выиграли Лигу чемпионов.