Нурмагомедов сравнил Роналду с Месси

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сравнил форварда «Ювентуса» Лионеля Месси с нападающим ПСЖ Лионелем Месси. Об этом сообщает Sport24.

По мнению спортсмена, португалец гораздо круче аргентинца. Он отметил, что футболисты примерно равны по игровым характеристикам, но Роналду мощнее оппонента по харизме.

При этом Нурмагомедов затруднился сделать выбор между Роналду и бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдо. Он отметил, что португалец 17 лет выступает на высочайшем уровне, а экс-нападающий «Реала» и «Интера» находился на пике только 8-9 лет.

Ранее в воскресенье, 5 сентября, Нурмагомедов назвал причину перехода Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Он заявил, что португальцу стало скучно в чемпионате Италии.