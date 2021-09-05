Боец Нурмагомедов заявил, что Дудь — не его формат, а Познер — любимый журналист

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал своего любимого журналиста, а также объяснил, почему не стал давать интервью Юрию Дудю. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что его любимым журналистом является Владимир Познер, поскольку он задает серьезные вопросы и ведет беседы с интересными людьми, в то время как Дудь, по словам бойца, не тот формат.

«То, как он [Познер] задает вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Еще он хорошо знает историю. Мне было бы интересно с ним пообщаться. Дудь? Ну у него больше хайпа там. Не мой формат. Если сравнивать с Познером — это другой уровень», — добавил Нурмагомедов.

Он отметил, что с удовольствием принял бы предложение побеседовать с Познером, но таковых пока не поступало. Дудю же спортсмен отказал из-за нехватки времени, поскольку готовился к бою с Конором Макгрегором и не был готов «эмоционально распыляться» и отдавать энергетику.

К Ивану Урганту Нурмагомедов также не захотел пойти, поскольку у него не интервью, а шоу, которое боец назвал «просто ха-ха».

Ранее Нурмагомедов назвал самого жесткого соперника в своей профессиональной карьере. «Джастин Гейджи бьет как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот», — вспомнил боец.

