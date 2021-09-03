Александр Емельяненко показал «отрицательное влияние долгих загулов»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в Instagram рассказал о влиянии злоупотребления алкоголем.

«Я как никто другой знаю отрицательное влияние долгих загулов — они, так сказать, налицо», — заявил спортсмен, показав видео со своим лицом. Он добавил, что «завязал с гулянками» и теперь ходит на массаж лица.

13 августа Емельяненко заявил, что не может выбрать между водкой и пивом, отметив, что многое зависит от ситуации и однозначно отдать предпочтение одному из напитков не сможет.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1, RCC. На его счету 28 побед, восемь поражений. Один бой с его участием завершился вничью. Спортсмен дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, в СМИ неоднократно сообщалось о его проблемах с алкоголем.

