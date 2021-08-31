14-летняя дочь Александра Емельяненко выложила фото с отцом и Джиганом

Дочь бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, 14-летняя Полина, выложила фотографию вместе с отцом и его следующим предполагаемым соперником, рэпером Джиганом. Девочка сделала публикацию на странице в Instagram.

Дочь спортсмена не сопроводила фото никакой подписью. На пост отреагировали подписчики. «На чиле, на расслабоне», «Джига в сторонке, опасается», «Вы прямо не соперники, а лучшие друзья», — написали пользователи соцсети.

Впервые о возможном поединке между Емельяненко и Джиганом стало известно 2 марта. Спортсмен отметил, что постарается нокаутировать соперника. На данный момент бой не подтвержден.

Планируется, что спортсмен в 2021 году проведет три поединка. 18 сентября должен состояться бой с блогером Артемом Тарасовым. Встреча должна пройти по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Также ожидается, что Емельяненко проведет бой с Владимиром Минеевым.

Александр Емельяненко — чемпион Европы по боевому самбо. В смешанных единоборствах выступает с 2003 года. Провел 37 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений, еще один завершил вничью.

