Александр Емельяненко посчитал сложным выбор между водкой и пивом

Александр Емельяненко об алкоголе: иногда пива охота, а иногда нужно водки выпить

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался о предпочтениях в алкоголе. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале «Руки Выше».

Спортсмен посчитал сложным вопрос о выборе между водкой и пивом, отметив, что многое зависит от ситуации. «Иногда и пива охота, иногда и водки нужно выпить», — заявил Емельяненко. Он также отметил, что однозначно отдать предпочтение одному из напитков не сможет.

Ранее 13 августа Емельяненко высказался о конфликте со старшим братом Федором Емельяненко. По мнению бойца, спортсмен ведет себя лицемерно.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1, RCC. На его счету 28 побед, восемь поражений. Один бой с его участием завершился вничью. Спортсмен дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, в СМИ множество раз сообщалось о его проблемах с алкоголем.