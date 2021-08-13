Александр Емельяненко рассказал о лицемерии брата

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на слова своего брата Федора об их конфликте. Интервью с тяжеловесом опубликовано в YouTube-канале KOVALENKO.

Интервьюер передал 40-летнему Емельяненко комментарий его брата, который в интервью ТАСС признался, что ему горько от их конфликта. Александр в ответ заметил, что Федор ведет себя лицемерно. «Это вот все он для людей на камеру говорит, при личной встрече — начинается совсем другое», — отметил он и попросил прекратить разговор на данную тему.

В той же беседе Александр Емельяненко заявил, что его представитель продолжает переговоры с Bellator. Тяжеловес намерен выступить на турнире промоушена в Москве, который состоится в октябре. В главном поединке подерется Федор Емельяненко. Его соперником стал американец Тимоти Джонсон.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко разгорелся еще в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение родственника и самого спортсмена за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.