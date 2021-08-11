Назван гонорар Александра Емельяненко за бой с блогером Тарасовым

Российский блогер и боец смешанного стиля (MMA) Артем Тарасов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» назвал гонорар, который его соперник Александр Емельяненко получит за их поединок.

Спортсмен заявил, что Емельяненко должны заплатить 10 миллионов рублей, а ему пять миллионов. «Получается, это будет самый большой гонорар в моей карьере», — добавил он.

Поединок между Емельяненко и Тарасовым пройдет по правилам бокса, однако бойцы будут драться в ММА-перчатках. Дата мероприятия пока неизвестна.

Тарасов в последнем поединке в феврале этого года уступил единогласным решением судей Михаилу Кокляеву. Схватка проходила по правилам бокса. Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле прошлого года он уступил россиянину Магомеду Исмаилову.

2 июля на Тарасова завели уголовное дело. Спортсмена обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести. Сообщается, что пострадавший в драке «зафиксировал свою недееспособность на протяжении 21 дня».