Александр Емельяненко обратился к Джигану фразой «убери сына подальше»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram обратился к рэперу Джигану фразой «убери сына подальше».

Спортсмен показал, как он тренируется на природе, бросая камни и отрабатывая удары. «Нет спортзала — не беда! Джиган, захочешь повторить это упражнение — убери сына подальше», — заявил Емельяненко.

Поединок между Емельяненко и Джиганом должен пройти 4 ноября в Москве. Исполнитель заявлял, что хочет заработать на поединке со спортсменом 50 миллионов рублей, а его оппонент рассчитывает на 30 миллионов. По словам рэпера, он готов проводить поединки в боксе, MMA и кикбоксинге.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле прошлого года он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.