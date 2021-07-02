На российского бойца MMA завели уголовное дело за драку

На российского бойца смешанного стиля (MMA) и видеоблогера Артема Тарасова завели уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Спортсмена обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести. Сообщается, что пострадавший в драке «зафиксировал свою недееспособность на протяжении 21 дня». Тарасов вину не признает и утверждает, что драки не было.

28 апреля уголовное дело по статье «Хулиганство» завели в отношении Никиты Солонина, участвовавшего в конфликте вместе с Тарасовым. Спортсмены рассказывали, что повздорили с вице-президентом Альфа-банка Андреем Сорокиным.

Солонина и Тарасова задержали днем ранее на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Спортсменов и блогеров доставили в отдел полиции, где их оставили в камере временного содержания до вытрезвления.