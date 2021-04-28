В полиции прокомментировали задержание российских бойцов MMA

В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу прокомментировали задержание российских бойцов смешанного стиля (ММА) и блогеров Александра Тарасова и Никиты Солонина. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что правонарушители находились в поезде Москва — Санкт-Петербург в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно оскорбляли другого пассажира. Кроме того, на перроне Московского вокзала один из спортсменов нанес ему удар.

Бойцов MMA доставили в отдел полиции, где их оставили в камере временного содержания до «вытрезвления». Сейчас полиция проводит проверку.

О задержании спортсменов и блогеров стало известно ранее в среду, 28 апреля. Бойцы сообщили о произошедшем в своих соцсетях, уточнив, что подрались с пьяным мужчиной, который подал на них заявление в полицию.