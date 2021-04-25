Появились фото избитого актером Палем хоккеиста

Появились фотографии избитого актером Александром Палем бывшего хоккеиста молодежной лиги Кевина Антипова. Снимки пострадавшего публикует Telegram-канал «112».

В настоящее время спортсмен находится в больнице с травмами головы и челюсти. Паль задержан полицией. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Кевин Антипов праздновал день рождения своего отца. Он уже собирался домой, когда на него напали трое неизвестных ему людей на улице и избили. В одном из них хоккеист узнал актера.

Потерпевший утверждает, что Паль был пьян или находился под действием наркотических веществ, поскольку был неадекватен.

Артиста задерживала полиция летом 2019 года на несогласованной акции в центре Москвы. Он выкладывал сториз с селфи в автозаке и несколько видео, на которых задержанные вместе с ним пели патриотическую песню «Священная война».