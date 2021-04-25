Российский актер Александр Паль задержан за избиение хоккеиста в Москве. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадавшим оказался игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов. Он доставлен в одну из столичных больниц с серьезными травмами и написал заявление в полицию.

Нападавшими оказались 32-летний Паль и двое его друзей. Актера привезли на допрос.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. С октября по май 2019-го спортсмены находились в СИЗО, после чего были признаны виновными и отправлены отбывать срок в колонии общего режима. Досрочно освободились в сентябре 2019 года.