Участник «Последнего героя» выбыл из проекта из-за уголовного дела

Победитель первого сезона шоу «Последний герой» Сергей Одинцов выбыл из нового сезона проекта, так как избил соседа-медика. О причине, по которой его заменили на актера Дениса Шведова, сообщает «Комсомольская правда».

Одинцов должен был участвовать в «Последнем герое» в третий раз. Однако он не улетел на Занзибар вместе с командой проекта и записал видеообращение, в котором объяснил это «обстоятельствами непреодолимой силы».

По данным издания, на самом деле причиной отсутствия Одинцова на телешоу стало уголовное дело. Утверждается, что участник «Последнего героя» избил соседа-медика Евгения Воронова, который попросил его не шуметь после полуночи. После драки Воронову диагностировали черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости. Кроме того, он лишился переднего зуба.

Медик написал заявление в полицию. Если Одинцова признают виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, ему может грозить до четырех месяцев домашнего ареста. Если же вред здоровью признают тяжким, максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы.

При этом Одинцов отрицает свою вину и утверждает, что сосед пришел к нему в два часа ночи в состоянии сильного алкогольного опьянения, а затем поскользнулся.

Бывшие участницы шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» актриса Ирина Безрукова и экстрасенс Татьяна Ларина рассказали о закулисье передачи. В частности, Безрукова развеяла слухи о том, что участники телепроекта на самом деле живут в роскошных гостиницах.