Бывшие участницы «Последнего героя» рассказали о закулисье передачи

Бывшие участницы шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» актриса Ирина Безрукова и экстрасенс Татьяна Ларина рассказали о закулисье передачи. Их истории публикует «Телепрограмма».

Безрукова развеяла слухи о том, что участники телепроекта на самом деле живут в роскошных гостиницах. «Тебя выгружают на остров с небольшим рюкзаком. Садится солнце. И первый рассвет ты уже учишься встречать с оператором. Только открываете глаза, как на вас уже смотрит камера», — вспомнила Безрукова.

Участницы «Последнего героя» также отметили, что герои шоу узнают о себе много нового во время съемок. В частности, Ларина благодаря телепроекту поняла, что людям не стоит навязывать свое мнение и видение ситуации.

Безрукова в свою очередь рассказала о том, что героини шоу даже не думали, что способны на те вещи, которые им приходилось делать, к примеру, стрелять из двухметровой рогатки. Участницы «Последнего героя» также вспомнили о том, что во время съемок мужчины воровали еду, а женщины «шарили по карманам».

Ранее участница Comedy Woman Надежда Ангарская, одержавшая победу в проекте «Последний герой: зрители против звезд», рассказала, что значительно похудела за время съемок. По словам участницы Comedy Woman, ее вес снизился на 7-10 килограммов.