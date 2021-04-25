В МВД отреагировали на информацию о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА

В пресс-службе столичного главка МВД отреагировали на информацию о массовой драке с участием болельщиков «Спартака» и ЦСКА. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель правоохранительных органов заявил, что полиции не известно о пострадавших, заявлений о нанесении телесных повреждений также не поступало. В МВД отметили, что граждане информировали полицейских о скоплении людей, но серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Информация о массовой драке с участием 150 фанатов столичных команд появилась ранее в воскресенье, 25 апреля. Сообщалось, что столкновение произошло на юго-востоке Москвы.

Встреча «Спартака» и ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в воскресенье, 25 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени. Поединок состоится на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».