Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку

Около 150 фанатов московских футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили массовую драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Орехово-Зуевского проезда на юго-востоке столицы в ночь на воскресенье, 25 апреля. В столкновении участвовали представители нескольких крупных объединений поклонников команд. Информации о задержанных не поступало, но известно о пострадавших.

Встреча «Спартака» и ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в воскресенье, 25 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени. Поединок состоится на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».

«Спартак» после 26 туров имеет в активе 47 очков и находится на третьем месте в чемпионате. У ЦСКА на одно очко меньше, команда занимает пятую позицию.