Тренера «Ахмата» разозлил вопрос о влиянии Кадырова на определение состава клуба

Главного тренера грозненского «Ахмата» Андрея Талалаева разозлил вопрос о влиянии главы Чечни Рамзана Кадырова на формирование состава клуба. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой вопрос специалисту задал один из журналистов на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1). Тренер посоветовал репортеру оставить субъективное мнение при себе и поиронизировал на тему того, что влияние руководства Чеченской Республики его подавило. Талалаев также отметил, что определяет игроков, которые выходят на поле, исключительно по спортивному принципу.

Встреча с «Уралом» прошла в субботу, 24 апреля. В составе грозненцев на 65-й минуте на замену вышел полузащитник Халид Кадыров, приходящийся племянником главе Чечни.

После 27 туров в активе «Ахмата» 36 очков, команда находится на десятом месте. Талалаев возглавляет клуб с июля прошлого года.

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