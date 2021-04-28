Российских бойцов ММА задержали в Петербурге из-за драки

Российских бойцов смешанного стиля (ММА) и блогеров Александра Тарасова и Никиту Солонина задержали в Санкт-Петербурге из-за драки. Об этом сообщил Тарасов на своей странице в Instagram.

По предварительной информации, на Московском вокзале у них произошел конфликт с неизвестным. В результате обоих бойцов задержали.

Боец опубликовал снимок, на котором Солонин стоит позади него с гематомой под глазом. Он написал, что у них произошел конфликт с пьяным мужчиной, который затем подал на них заявление в полицию.

«Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом», — сообщил блогер.

Ночью Тарасов опубликовал Instagram-сторис, в которых рассказал, что они сидят «в линейном управлении СПб в центральном районе на Московском вокзале». Он попросил звонить туда и просить их выпустить.

9 апреля стало известно, что рэпер Джиган запросил за поединок с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко 50 миллионов рублей. В ответ боец заявил, что сумма выглядит адекватной, так как на лечение после поединка рэперу точно потребуется не меньше.