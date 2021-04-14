UFC анонсировал третий бой Макгрегора с Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в своем Twitter анонсировал проведение третьего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Поединок пройдет в рамках турнира UFC 264, который состоится 10 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Глава промоушена Дэйна Уайт уточнил, что на соревнования будут допущены зрители.

12 апреля Макгрегор заявил об отказе от боя с Порье. Бойцы вступили в перепалку в соцсетях после того, как американец упрекнул ирландского бойца в том, что тот не сделал обещанного пожертвования в благотворительный фонд Порье.

В январе этого года американец нокаутировал ирландца, взяв реванш за поражение в 2014-м. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, он провел 27 боев в ММА, одержав 22 победы и потерпев пять поражений. В активе Порье 33 поединка. Американец выиграл 27 их них, уступив в шести. Он был временным чемпионом UFC в легком весе.