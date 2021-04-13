Боец UFC захотел драться с Макгрегором вместо Порье

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли выразил готовность заменить соотечественника Дастина Порье в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он написал в Twitter.

28-летний спортсмен заявил, что готов провести поединок 10 июля — именно на эту дату было намечено противостояние Макгрегора и Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

12 апреля Макгрегор заявил, что отказывается драться с Порье. Бойцы вступили в перепалку в Twitter после того, как американец упрекнул ирландского бойца в том, что он так и не сделал обещанного пожертвования в благотворительный фонд Порье.

Третий бой Макгрегора и Порье намечен на 10 июля. В январе американец нокаутировал ирландца, взяв реванш за поражение в 2014 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На счету Ли — 18 побед при шести поражениях.