В отношении задержанного в Петербурге бойца ММA завели уголовное дело

Российский боец смешанного стиля (MMA) Никита Солонин, задержанный в Санкт-Петербурге, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

По информации источника, на спортсмена возбудили дело по статье «Хулиганство». 28 апреля Солонин вместе с бойцом ММА и блогером Артемом Тарасовым сообщили о произошедшем в своих соцсетях. Они уточнили, что подрались с пьяным мужчиной, который подал на них заявление в полицию.

Тарасов рассказал в Instagram, что у них произошел конфликт с вице-президентом Альфа-банка Андреем Сорокиным. По словам бойца, банкир сам спровоцировал драку.

Солонина и Тарасова задержали во вторник, 27 апреля, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Спортсменов и блогеров доставили в отдел полиции, где их оставили в камере временного содержания до «вытрезвления».