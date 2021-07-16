Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом — тяжеловесом Александром Емельяненко. Его слова передает ТАСС.

44-летний тяжеловес признался, что ему неприятно происходящее между ним и братом. «В семье не должно быть подобных отношений. Мне горько от этого. Есть надежда, что в будущем Господь управит, ситуация изменится», — отметил Емельяненко.

Федор Емельяненко вернется в клетку в октябре. Российский тяжеловес выступит на первом турнире Bellator в России. Александр Емельяненко уже выразил готовность выступить на одном турнире с братом.

Публичный конфликт между братьями разгорелся еще в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение родственника и самого тяжеловеса за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.