Александр Емельяненко захотел подраться на одном турнире с братом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал возвращение к выступлениям своего брата Федора Емельяненко. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

39-летний тяжеловес назвал отличной новостью проведение турнира Bellator в Москве. Кроме того, он выразил готовность также принять участие в сентябрьском ивенте. Емельяненко признался, что хочет подраться на одном турнире с братом.

25 июня стало известно, что Федор Емельяненко вернется к выступлениям и проведет бой на первом турнире Bellator в России. Ивент намечен на 23 октября. Его соперник пока неизвестен.

Федор Емельяненко не дрался с декабря 2019-го. В своем последнем поединке российский тяжеловес нокаутировал Кертиса Джексона, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Оба брата Емельяненко известны по выступлениям в Pride.