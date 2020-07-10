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Александр Емельяненко рассказал о «культе Феди»

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Александр Емельяненко
Александр Емельяненко
Фото: @alexemelyanenko

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Федором в прошлом. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

38-летний тяжеловес отверг обвинения в предательстве брата из-за перехода в бойцовский клуб «Ахмат». Он отметил, что из-за разницы в возрасте каждый занимался своей жизнью с самого детства и что неоднократно вступал с братом в конфликт, но всегда «переступал».

Кроме того, Александр Емельяненко вспомнил об особом отношении окружающих к Федору. «В том коллективе, в котором я тренировался, был культ Феди. Он — любитель кулаком по столу стучать, а толком решать вопросы не мог. Приходилось мне договариваться с тренерами, с Вадимом Финкельштейном и так далее», — заявил Емельяненко.

Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение родственника и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

После этого спортсмены не раз высказывали друг другу претензии в публичном пространстве. Александр, в частности, заявлял, что Федор дышит ядом. Емельяненко-старший же говорил, что брат для него умер.

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