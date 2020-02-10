Александр Емельяненко рассказал о попытках заговорить с «дышащим ядом» братом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал, что пытался заговорить с братом Федором, однако тот не желает идти ему навстречу. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале ACA MMA.

По словам Емельяненко-младшего, он «тысячу раз» пробовал наладить контакт с Федором. «Не понимаю, как будто я у человека половину жизни забрал. Ядом дышит», — посетовал боец, добавив, что отношение брата к нему строится на претензиях. «Да я за тебя могу еще больше говна рассказать», — предупредил Александр, напомнив, что при этом он предпочитает молчать.

В декабре Федор Емельяненко, рассуждая об отношениях с братом, заявил, что он для него мертв. По словам спортсмена, он молится, чтобы Александр «ожил и нашелся». В ответ на это Емельяненко-младший предложил поставить за него свечку.

Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

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