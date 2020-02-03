Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко призвал брата Александра покаяться. Его слова приводит ТАСС.

«Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру», — заявил Емельяненко. Он отметил, что много раз прощал брата, но терпеть оскорбления в адрес близких людей не смог.

26 декабря Федор Емельяненко, рассуждая об отношениях с братом, заявил, что он для него мертв. По словам спортсмена, он молится, чтобы его брат «ожил и нашелся». В ответ на это Александр предложил поставить за него свечку.

Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

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