Нурмагомедов назвал дату выхода на поле в футбольном матче

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что сыграет на благотворительном турнире по футболу. Об этом он сообщил ТАСС.

32-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подчеркнул, что у него нет планов в профессиональном футболе. Однако Нурмагомедов заявил, что выйдет на поле в рамках благотворительного турнира Кубок легенд в Москве.

Россиянин назвал дату своего появления на футбольном поле — 11 сентября. Звезда UFC отметил, что ему интересно сыграть с именитыми ветеранами.

Кубок легенд пройдет во дворце спорта «Мегаспорт». Матчи турнира пройдут 10 и 11 сентября.

18 августа Нурмагомедов заявлял, что не строит планы на профессиональную карьеру в футболу. Однако спортсмен поддерживает отношения с руководством махачкалинского «Легиона-Динамо», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Нурмагомедов покинул MMA в статусе непобежденного бойца. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе.